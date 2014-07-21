Посольство США в Москві: РФ навчає бойовиків управлінню системами ППО

Як повідомили УНІАН у посольстві США в Москві, "за останній місяць ми помітили зростаючий обсяг важкого озброєння, який йде до сепаратистів через кордон між Росією та Україною. У минулі вихідні Росія відправила сепаратистам колону військової техніки кількостю до 150 транспортних засобів, включаючи танки, бронетранспортери, артилерію і реактивні системи залпового вогню. Ми також володіємо інформацією, що вказує на те, що Росія проводить підготовку бойовиків-сепаратистів на об'єкті на південному заході Росії, і в цю підготовку входить навчання роботі з системами ППО", - йдеться в повідомленні.

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У посольстві підкреслили, що проросійські бойовики показали володіння системами ракет "земля-повітря" і збили за останні місяці понад 10 літальних апаратів, у тому числі 2 великих транспортних літаки.

За оцінкою посольства США в РФ, борт Malaysia Airlines, ймовірно, був збитий ракетою "земля-повітря" "Бук" з території, яка контролюється бойовиками на сході України.

При цьому підкреслюється, що в той час, коли з рейсом MH17 зник зв'язок, США засікли пуск ракети "земля-повітря" з району, контрольованого бойовиками, на сході України. Крім цього, повідомляється, що перехоплення переговорів бойовиків, викладені на сайті YouTube українським урядом, вказують на те, що бойовики мали систему "Бук" вже в понеділок 14 липня. У перехоплених переговорах бойовики неодноразово згадують системи "Бук", які у них є і які вони передислокують.

Повідомляється, що матеріали, викладені в соціальних мережах в четвер, показують як система "Бук" проїжджає по контрольованих бойовиками містах Торез та Сніжне, які розташовані поблизу місця катастрофи і є можливим місцем запуску ракети "земля-повітря". З цього місця "Бук" був здатний збити борт MH17, оскільки володіє достатньою дальністю і висотою дії.