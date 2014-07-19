СБУ: Росія намагається приховати докази своєї причетності до теракту в небі над Україною (фото)

Про це повідомив начальник Департаменту СБУ Віталій Найда на брифінгу в кризовому медіа-центрі, повідомляє прес-служба СБУ.

«СБУ здійснює заходи в межах слідства та отримує безперечні докази причетності до теракту російських громадян», - сказав Найда.

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Він запевнив, що СБУ вже передала докази усім міжнародним партнерам. Зокрема, силове відомство веде безпосередню роботу з представниками поліції Нідерландів та правоохоронними органами інших країн, громадяни яких стали жертвами теракту 17 липня.

Представник СБУ продемонстрував журналістам фото установки «БУК-М» на одній із вулиць міста Торез, а також фото слідування колони з установкою по Донецькій області.

Окрім того, оприлюднено фото, зроблене в момент запуску ракети в районі м. Торез в напрямку селища Сніжне, на якому чітко видно інверсійний слід ракети, якою було збито малайзійський літак. Віталій Найда підкреслив, що Службою чітко ідентифіковано місце пуску, яке знаходиться в районі, що контролюється терористами та російськими військовими.

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Найда також повідомив, що російська сторона дала вказівку терористам вивезти з України усі пускові установки «БУК-М».

18 липня о 2 годині ночі в Луганській області кордон з Росією перетнули два тягачі, на кожному з яких знаходилася пускова установка «БУК-М». О 4 ночі цього ж дня держкордон перетнули ще три тягачі - одна порожня платформа, на одній знаходилася пускова установка з чотирма ракетами, і на останній знаходилася бойова машина імовірно з модулем управління.

Він наголосив, що Росія робить спроби приховати докази своєї безпосередньої причетності до теракту.