СБУ: Росія намагається приховати докази своєї причетності до теракту в небі над Україною (фото)
СБУ має беззаперечні докази того, що літак Боїнг-777 було збито із застосуванням зенітно-ракетного комплексу «БУК-М», який разом з екіпажем був переправлений до України з Росії.
Про це повідомив начальник Департаменту СБУ Віталій Найда на брифінгу в кризовому медіа-центрі, повідомляє прес-служба СБУ.
«СБУ здійснює заходи в межах слідства та отримує безперечні докази причетності до теракту російських громадян», - сказав Найда.
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Він запевнив, що СБУ вже передала докази усім міжнародним партнерам. Зокрема, силове відомство веде безпосередню роботу з представниками поліції Нідерландів та правоохоронними органами інших країн, громадяни яких стали жертвами теракту 17 липня.
Представник СБУ продемонстрував журналістам фото установки «БУК-М» на одній із вулиць міста Торез, а також фото слідування колони з установкою по Донецькій області.
Окрім того, оприлюднено фото, зроблене в момент запуску ракети в районі м. Торез в напрямку селища Сніжне, на якому чітко видно інверсійний слід ракети, якою було збито малайзійський літак. Віталій Найда підкреслив, що Службою чітко ідентифіковано місце пуску, яке знаходиться в районі, що контролюється терористами та російськими військовими.
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Найда також повідомив, що російська сторона дала вказівку терористам вивезти з України усі пускові установки «БУК-М».
18 липня о 2 годині ночі в Луганській області кордон з Росією перетнули два тягачі, на кожному з яких знаходилася пускова установка «БУК-М». О 4 ночі цього ж дня держкордон перетнули ще три тягачі - одна порожня платформа, на одній знаходилася пускова установка з чотирма ракетами, і на останній знаходилася бойова машина імовірно з модулем управління.
Він наголосив, що Росія робить спроби приховати докази своєї безпосередньої причетності до теракту.