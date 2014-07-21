Керрі: Система ППО, яка збила "Боїнг", потрапила до сепаратистів з Росії
03:37, 21 липня 2014Політика
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Система протиповітряної оборони, з якої був збитий малайзійський "Боїнг" потрапила в руки проросійських сепаратистів з Росії
REUTERS
Про це в прямому ефірі телеканалу CNN заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє Deutsche Welle.
Глава Держдепартаменту також зауважив, "що всі докази явно вказують на сепаратистів".
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Керрі також зазначив, що система ППО, з якої в четвер, 17 липня, зробили залп по літаку, називається "Бук" СА-11.
"Ми впевнені, що в четвер у украинскойармии точно не було такої ракетної системи десь поблизу від місця аварії", - уклав він.
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