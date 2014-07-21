Керрі: Система ППО, яка збила "Боїнг", потрапила до сепаратистів з Росії

Про це в прямому ефірі телеканалу CNN заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє Deutsche Welle.

Глава Держдепартаменту також зауважив, "що всі докази явно вказують на сепаратистів".

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Керрі також зазначив, що система ППО, з якої в четвер, 17 липня, зробили залп по літаку, називається "Бук" СА-11.

"Ми впевнені, що в четвер у украинскойармии точно не було такої ракетної системи десь поблизу від місця аварії", - уклав він.