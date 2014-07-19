Терористи вивезли 38 тіл з місця аварії Boeing-777: хочуть виявити уламки ракети, якою збили літак

Терористи вивезли з місця аварії Boeing-777 «Малазійських авіаліній» останки 38 загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У ніч на 19 липня озброєні бойовики вивезли з місця падіння малазійського Boeing-777 останки 38 загиблих», - сказав Лисенко.

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За його словами, російські найманці поклали тіла загиблих в тентовані вантажівки і доставили в Донецьке обласне бюро судмедекспертизи.

«За оперативною інформацією, це було зроблено для виявлення в тілах загиблих уламків ракети, якою збили літак», - повідомив Лисенко.

Терористи порушили всі загальноприйняті міжнародні процедури щодо встановлення причин авіакатастроф і проведення експертиз тіл загиблих, резюмував спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня у Донецькій області близько 17.00 за київським часом авіалайнер Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили проросійські бойовики імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.