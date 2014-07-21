На місці падіння "Боїнга-777" почалася пожежа
15:18, 21 липня 2014Політика
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На місці катастрофи літака "Боїнг-777" виникла пожежа.
REUTERS
Про це повідомляє "Укранська правда".
Вогонь знищує речі загиблих. За попередньою інформацією, заямання було спричинено погодніми умовами.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак "Boeing-777" Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», поставленого терористам з Росії.
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