Кемерон: Путін має зробити вибір, як він реагуватиме на трагедію з «Боїнгом»



Про це він написав у Twitter

«Для Путіна це - визначальний момент. Президент Путін стоїть перед вибором, як він реагуватиме на цю жахливу трагедію з рейсом MH17», - написав Кемерон.

Він повідомив, що Велика Британія відправила в Україну слідчих із авіаційних подій та фахівців із ідентифікації тіл.

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Прем`єр-міністр Великої Британії вважає, що Європа повинна зробити все необхідне, щоб покласти край конфлікту в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу.