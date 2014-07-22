Тимчук повідомляє про атаку смертника на блокпосту під Кам'янкою

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Поблизу н.п.Каменка (Донецька обл.) блокпост сил АТО був атакований з допомогою мікроавтобуса, начиненого вибухівкою. За попередніми даними, підрив було здійснено смертником, який сидів за кермом мікроавтобуса (інформація перевіряється)", написав він.

Читайте такожБатальйон "Айдар" захопив помічника міноборони невизнаної Південної ОсетіїЗа даними Тимчука, такі випадки раніше в зоні АТО не фіксувалися.

В цілому ж, пише координатор ІС, незважаючи на успішні дії сил АТО, обстановка в зоні проведення операції залишається надзвичайно складною.

"Терористи чинять відчайдушний опір, намагаючись контратакувати і будь-якою ціною зірвати наступ силовиків. Найбільш складна ситуація - у районі Донецька, Луганська, Краснодона, Авдіївки, Горлівки, Попасна, а також у прикордонних районах", - повідомляє Тимчук.

У той же час, закінчені заходи сил АТО із зачистки від бойовиків Дзержинська. Місто повністюперебуває під контролем силовиків.