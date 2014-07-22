ЗМІ: Путін знову відвідає окупований Крим

Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з усіма депутатами Держдуми в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК, посилаючись на представників різних фракцій і джерело, близьке до керівництва нижньої палати парламенту.

При цьому планувалося, що в Криму Путін проведе зустріч тільки з фракцією єдиноросів.

Інформацію про майбутню зустріч виданню підтвердили джерела в трьох фракціях - "Справедливої Росії", ЛДПР і КПРФ. Джерело в апараті Держдуми при цьому зазначило, що це, швидше за все, буде саме зустріч, а не виїзне засідання.

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До приїзду Путіна під Ялтою побудують санаторій. Як розповіли виданню кілька співрозмовників, близьких до керівництва Думи, зустріч з депутатами у Путіна запланована в санаторному комплексі «Мрія» під Ялтою. Готель зараз ще тільки будується (за повідомленнями ЗМІ, його будує Сбербанк як місце для відпочинку своїх співробітників) і буде відкрито якраз до приїзду керівництва Росії. Представники готелю пообіцяли дати коментар пізніше. В Ощадбанку від коментарів відмовилися.

Також у виданні нагадали, що за повідомленнями ЗМІ, в минулому і позаминулому роках Путін відвідував Ялту і заїжджав у гості до екс-голови адміністрації президента України Віктора Медведчука, якого вважають його близьким другом.