Бойовики ведуть переговори з РФ про отримання партії фосфорних боєприпасів - радник міністра МВС

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра МВС Антон Геращенко .

"Зараз МВС отримало докази, того факту, що терористичні організації ЛНР і ДНР ведуть переговори щодо отримання з Росії партії фосфорних боєприпасів для використання в установках залпового вогню "Град". Не виключено, що терористи мають намір використовувати фосфорні боєприпаси для обстрілу мирних жителів з метою звинуватити в їх болісній загибелі українську армію", радні міністра МВС.Читайте такожУ Держдепі спростували дані про застосування Україною фосфорних бомб

За його словами, докази про переговори терористів з РФ будуть найближчим часом передані до Ради Безпеки ООН і ОБСЄ для фіксації чергового факту прямої підтримки терористів з боку Російської Федерації.

"МВС попереджає, що використання фосфорних боєприпасів заборонених Міжнародними Конвенціями не допустимо, а особи причетні до завезення на територію України та використання їх проти мирних жителів і українських військових будуть засуджені судом до довічних термінів позбавлення волі", - підкреслив Геращенко.Читайте такожЖурналісти Звєзди описали, як сфальсифікували новини про фосфорне бомбардування (фото, документи)

Міністр також описав дію форсфорных боєприпасів.

Боєприпаси, що містять білий фосфор, поширює легкозаймиста речовина, температура горіння якого перевищує 800 °C, по значній території, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується до тих пір, поки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо тяжкі та хворобливі каліцтва або ж спровокувати повільну і дуже болісну смерть.