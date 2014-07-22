З Луганська масово виїжджають люди, на вокзалі - величезні черги

Так з початку АТО в місті вже загинули більше 100 городян, передає кореспондент Luganskie.com.

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У чергах за квитком людям доводиться вистоювати по 5-8 годин. Без черги не пропускають і власників онлайн-квитків, так як і з таких вишикувалися величезні черги. Люди тікають куди завгодно, лише б не залишатися в місті. Деякі готові їхати навіть у Слов'янськ.

«Ми їдемо в Донецьк, звідти в Слов'янськ. Там у нас тітка, її будинок постраждав, але жити можна. Краще там, в руїні жити, ніж чекати тут смерті», - розповідає лучанка Ольга.

«Ми стоїмо в черзі з семи ранку, вже дванадцять. Чули тут і виття сирени й обстріли, звичайно страшно, але радує, що, може, хоч на деякий час завтра поїдемо», - каже пенсіонер Іван Лукич.

Нагадаємо, у Луганську триває активна фаза АТО.