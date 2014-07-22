СБУ направила до суду справу російської шпигунки, яку затримали за масові заворушення

21 липня СБУ завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки Росії Марії Коледи (позивний «Багіра»), яка вчиняла протиправні дії для дестабілізації ситуації у південних областях України.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

"Зловмисниця, перебуваючи на території Херсонської і Миколаївської областей, намагалась організувати масові заворушення із застосуванням насильства, захопленням адміністративних будівель та споруд", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала російську шпигунку (фото)

8 квітня цього року росіянку було затримано правоохоронцями. У неї вилучили травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими патронами та методичні рекомендації для підготовки диверсійних груп.

Досудове розслідування за ст. 294 (масові заворушення) ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) здійснювалось слідчими СБУ.

На сайті відомства зазначається, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.