Порошенко звільнив генерал-полковника Заману з військової служби

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті президента. Згідно з указом, Володимир Замана звільнений "з правом носіння військової форми одягу".

Читайте такожЯнукович призначив Заману заступником секретаря РНБО

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада призначила Володимира Заману уповноваженим парламенту з контролю за діяльністю Міністерства оборони. Проте 3 липня Рада скасувала це рішення.

У розпал протистояння на Майдані Незалежності, під час якого були розстріляні десятки людей, - 19 лютого тодішній президент Віктор Януковичзвільнив Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача збройних сил, і в той же день призначив його заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.