BBC: Малайзія передала слідчим з Нідерландів "чорні скриньки" "Боїнга"

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Малайзії.

Слідчі з нідерландської Ради з безпеки, яка керує міжнародним розслідуванням катастрофи, відвезуть самописці на розшифровку до Фарнборо в Англії. Для їхнього транспортування використають бельгійський літак.

Британський Відділ з розслідування авіаційних подій, розташований у Фарнборо, - одна із двох установ у Європі, де є обладнання для прослуховування "чорних скриньок". Таке обладнання також є у Франції.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням ЗРК «Бук». На борту літака було 283 пасажира і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними Malaysia Airlines, на борту «Боїнга» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят; 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, серед яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії та Південно-Африканської Республіки); також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 громадянин Канади та 1 новозеландець.

Літак упав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

22 липня тіла загиблих на потягу привезли до Харкова. Далі тіла планують доставити у Нідерлпанди для процедури упізнання.

22 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що бойовики терористичної організації "Донецька народна республіка" передали "чорні скриньки" літака представникам Малайзії і сторони підписали відповідний меморандум про передачу.

Голова голландської місії в Україні Ян Туіндер заявив: “Ми маємо “чорні скриньки”. При цьому він однозначно підтвердив, що скриньки перебувають в Україні.

Як наголосив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, підписана терористами і малайзійською стороною угода про передачу "чорних скриньок" нічого не варта.