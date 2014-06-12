Іноземні найманці перетинають український кордон під прикриттям авіації російських ВПС - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний опір», під час проникнення на територію України груп бойовиків і колон техніки операції з їх прикриття здійснюють не лише російські прикордонники, але й Збройні сили Росії.

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"За оперативними даними групи «Інформаційний опір», під час проникнення на територію України груп бойовиків і колон техніки (зокрема військової) операції з їх прикриття здійснюють не лише російські прикордонники, але й Збройні сили Росії. Зокрема, під час закидання груп найманців і партій зброї в російському повітряному просторі біля держкордону постійно працює літак ДРЛО А-50 (код НАТО - Mainstay) російських ВПС. Його завдання – виявлення української військової авіації, яка б могла зірвати операції із закидання російських найманців на територію України", - написав Тимчук.

Також, за його словами, під час проникнення груп бойовиків з Росії, розвідку місцевості здійснюють російські безпілотні літальні апарати.