ВСУ і Нацгвардія ведуть запеклі бої за Лисичанськ - комбат "Донбасу"
17:20, 23 липня 2014Політика
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ВСУ і Нацгвардія ведуть запеклі бої за Лисичанськ Луганської області.
ВСУ і Нацгвардія ведуть ожесточеные бої за Лисичанськ - комбат "Донбасу" / Фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав комбат "Донбасу" Семен Семенченко.
Нагадаємо, вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прогнозував, що "сьогодні-завтра" українські силовики звільнять від терористів Лисичанськ.
Вчора сили АТО звільнили від терористів населеннй пункт Попасна і Первомайське.
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