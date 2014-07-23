ВСУ і Нацгвардія ведуть запеклі бої за Лисичанськ - комбат "Донбасу"

ВСУ і Нацгвардія ведуть запеклі бої за Лисичанськ Луганської області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав комбат "Донбасу" Семен Семенченко. Нагадаємо, вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прогнозував, що "сьогодні-завтра" українські силовики звільнять від терористів Лисичанськ. Вчора сили АТО звільнили від терористів населеннй пункт Попасна і Первомайське. публікаціяСемен Семенченко.

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