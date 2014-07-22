Сили АТО звільнили від бойовиків Попасну, терористи тікають із Первомайська

Сили АТО звільнили від терористів населений пункт Попасна (Луганська область).

Про це написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

«Попасна повністю звільнена. Над адмінбудівлею тепер українські прапори. Терористи починають розбігатися із сусіднього Первомайська. Зброю просто викидають. Правильно. Треба встигнути добігти до кордону», - написав Семенченко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловив прогноз, що не сьогодні-завтра українські силовики звільнять від терористів Лисичанськ, Первомайськ і Попасну.

«Сєверодонецьк - цей символ тоді ще мирного сепаратизму зразка 2004 року, - звільнено! Ура!», - написав він. «Далі сьогодні-завтра повністю доочищатимемо Лисичанськ, Первомайськ, Попасну», - прогнозує радник міністра.

Також він припускає, що «потім днями буде звільнено Стаханов, Брянку, Алчевськ, і терористи будуть повністю затиснуті в Луганську в кільце».