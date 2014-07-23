СБУ: До авіакатастрофи Boeing-777 прямо причетні ГРУ та ФСБ Росії

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії до збиття малайзійського авіалайнера «Боїнг-777» над Донбасом.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

«Ми кажемо прямо: за цим стоять ГРУ генштабу Росії, яке безпосередньо керує процесом передачі важкого озброєння терористам, й ФСБ Росії, які курують передачу легкого озброєння, що раніше належало українській армії з Криму», - сказав Ягун.

Коментуючи співпрацю із учасниками міжнародного розслідування причин катастрофи пасажирського літака над територію України, заступник голови СБУ сказав: «Ми їм передаємо докази, які ми отримали у встановлений законом і міжнародним правом способом. У нас є і свідки, і фото, і відео. У нас щодня проходять консультації з іноземними партнерами, які ведуть розслідування цього терористичного акту. Ми відкриті для світу. Ми запрошували і представників Росії, але поки ми тільки чуємо голослівні звинувачення на нашу адресу».

Читайте такожМВС порушило кримінальну справу проти міністра оборони РФ Шойгу і підприємця Малофєєва

Також Ягун нагадав, що «США опублікували супутникові знімки, які повністю показують, звідки ракета була запущена, її траєкторію, а також, в якому місці ракета зустрілася з літаком і куди літак упав».

«Над цим місцем щодня пролітає до 90 супутників, і сховати щось неможливо», – наголосив Ягун.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.