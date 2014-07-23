В Нідерланди прибули літаки з жертвами аварії Boeing-777 на Донбасі

Літак Hercules приземлився в 15.48 за місцевим часом. Через кілька хвилин після нього приземлився і австрійський С-17.

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На борту Hercules знаходяться тіла 16 загиблих, австрійський транспортний літак доставив ще 24 тіла.

Літаки, які сьогодні вилетіли з Харкова, зустрічають король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима, прем'єр-міністр країни Марк Рютте, заступник прем'єра Лодевейк Ассер і родичі загиблих, а також представники влади сусідної Бельгії.

Пряму трансляцію веде нідерландський телеканал NOS.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня авіалайнер Boeing-777 компанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом бойовиками, яких підтримує Росія, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу "Бук". На борту були 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед жертв катастрофи - 193 громадянина Нідерландів.