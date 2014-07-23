Російські солдати похвалилися, що "довблять по Україні"

Користувач, підписаний як Вадим Григор'єв, виклав знімки артилерійських знарядь з підписом: "Всю ніч довбали по Україні", повідомляє Новое Время.

На даний момент профіль ВКонтакте вже видалений, проте в кеші можна знайти видалені користувачем знімки.

Це не перший випадок ненавмисного "зливу" інформації з боку росіян. Днями російський прикордонник виклав у своєму Інстаграмі знімки танка і бойовиків, які їдуть з РФ в Україну.