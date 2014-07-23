Російські солдати похвалилися, що "довблять по Україні"
22:38, 23 липня 2014Політика
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Російські солдати у ВК постять фото своєї «служби» поблизу російсько-українського кордону та розповідають як «довблять по Україні».
Російські солдати «зливають» як обстрілюють Україну Фото: Вадим григор'єв / ВКонтакте
Користувач, підписаний як Вадим Григор'єв, виклав знімки артилерійських знарядь з підписом: "Всю ніч довбали по Україні", повідомляє Новое Время.
Скріншот сторінки ВКонтакте
Скріншот сторінки ВКонтакте
На даний момент профіль ВКонтакте вже видалений, проте в кеші можна знайти видалені користувачем знімки.
Це не перший випадок ненавмисного "зливу" інформації з боку росіян. Днями російський прикордонник виклав у своєму Інстаграмі знімки танка і бойовиків, які їдуть з РФ в Україну.
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