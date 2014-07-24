МВС закликає українців повідомляти про випадки підготовки терактів
МВС закликає українців повідомляти про випадки підготовки терористичних актів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сказав на брифінгу в Києві.
«МВС закликає громадян України у ці дні бути особливо пильними та уважними щодо недопущення скоєння терористичних актів», - заявив він.
«На жаль, міжнародний тероризм, який пустив паростки у нашій молодій державі, який очолюється представниками російських спецслужб і представниками терористичних бандугрупувань, готовий на будь-які криваві теракти на території України. Їхня мета очевидна – залякати, дестабілізувати і робити все для того, щоб в Україні була паніка», - зазначив Шкіряк.
Через це МВС, за його словами, звертається до всіх громадян «бути особливо уважними в місцях масового скупчення людей на ринках, у супермаркетах, ресторанах, розважальних комплексах, кінотеатрах і в громадському транспорті, звертати увагу на залишені у таких місцях без догляду валізи, сумки, пакети, мішки та інші речі».
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Радник міністра внутрішніх справ закликав українців «обов’язково фіксувати випадки, коли будь-хто кладе такі предмети і намагається швидко відійти. Звертати увагу на транспортні засоби, які з тих чи інших причин раніше не з’являлися на вашому шляху, які стоять припаркованими понад 3-4 години, як правило, це автомобілі дешевих марок і в такому, досить занедбаному стані. Повідомляти, коли незнайомі люди заносять у підвали житлових будинків великі валізи, мішки, і особливо звертати увагу на осіб, що з’явилися поряд з вашим помешканням нещодавно, що ніде не працюють і ведуть відокремлений спосіб життя».
«Прохання повідомляти про будь-які дії, які викликають сумніви або підозру, у таких випадках величезне прохання негайно звертатися за телефонами довіри СБУ або МВС та номером 102», - додав Шкіряк.