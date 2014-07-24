МВС закликає українців повідомляти про випадки підготовки терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сказав на брифінгу в Києві.

«МВС закликає громадян України у ці дні бути особливо пильними та уважними щодо недопущення скоєння терористичних актів», - заявив він.

«На жаль, міжнародний тероризм, який пустив паростки у нашій молодій державі, який очолюється представниками російських спецслужб і представниками терористичних бандугрупувань, готовий на будь-які криваві теракти на території України. Їхня мета очевидна – залякати, дестабілізувати і робити все для того, щоб в Україні була паніка», - зазначив Шкіряк.

Через це МВС, за його словами, звертається до всіх громадян «бути особливо уважними в місцях масового скупчення людей на ринках, у супермаркетах, ресторанах, розважальних комплексах, кінотеатрах і в громадському транспорті, звертати увагу на залишені у таких місцях без догляду валізи, сумки, пакети, мішки та інші речі».

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Радник міністра внутрішніх справ закликав українців «обов’язково фіксувати випадки, коли будь-хто кладе такі предмети і намагається швидко відійти. Звертати увагу на транспортні засоби, які з тих чи інших причин раніше не з’являлися на вашому шляху, які стоять припаркованими понад 3-4 години, як правило, це автомобілі дешевих марок і в такому, досить занедбаному стані. Повідомляти, коли незнайомі люди заносять у підвали житлових будинків великі валізи, мішки, і особливо звертати увагу на осіб, що з’явилися поряд з вашим помешканням нещодавно, що ніде не працюють і ведуть відокремлений спосіб життя».

«Прохання повідомляти про будь-які дії, які викликають сумніви або підозру, у таких випадках величезне прохання негайно звертатися за телефонами довіри СБУ або МВС та номером 102», - додав Шкіряк.