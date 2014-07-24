Експерт вважає проблематичним відновлення ядерного статусу України

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов вважає проблематичним відновлення ядерного статусу України.

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Стосовно реалістичності створення ядерної зброї, за своїм науковим потенціалом це не проблема, є фахівці, які працювали ще за радянських часів…, а проблема іншому - це потребує великих капіталовкладень, грошей, яких в нас зараз немає, ну і зрозуміло, як тільки ти будеш цим займатися, ти зіткнешся з таким тиском, що тебе просто розчавлять», - сказав Жданов.

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Щодо безпекових питань, то експерт зауважив, що люди зараз шукають реальну безпеку. «Тому коли йдеться про якусь позаблоковість або політичне приєднання до НАТО, вони розуміють, що це не дасть нічого. Тому люди обирають або реальний вступ до НАТО, і тоді буде діяти стаття 5 Договору, яка означає, що напад на одну з країн-членів НАТО є нападом на всі країни-члени НАТО… Люди розуміють, що якщо в силу певних причин Україна не є членом НАТО, то найкращими союзниками України є армія, флот і добровольці й волонтери, тобто ми самі, і більше ніхто нам не допоможе», - сказав він.