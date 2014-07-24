Уряд Яценюка має працювати мінімум до січня 2015 року – депутат

Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Якщо вибори до Верховної Ради і відбудуться 26 жовтня, то новий склад парламенту розпочне роботу лише 1 грудня. Потім 30 днів потрібно на формування нової коаліції. Отже, нинішній уряд повинен працювати до початку наступного року як мінімум», - наголосив він.

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Чумак також зазначив, що в парламенті зараз де-факто немає коаліції, а отже, немає суб’єкта подання кандидатури нового прем’єр-міністра.

Народний депутат припустив, що можливий також шлях подання кандидатури технічного прем’єра президентом України. «Логічно, щоб у ситуації, яка склалася, саме президент запропонував кандидатуру нового технічного прем’єра», - сказав Чумак.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, Яценюк заявив про свою відставку з поста прем`єр-міністра «у зв`язку з розпадом коаліції та блокуванням урядових ініціатив».

Виступаючи з трибуни ВР, Яценюк заявив, що не погодиться на коаліцію з «регіоналами» і комуністами, а оскільки діюча коаліція розвалилася, то він ухвалив рішення подати у відставку.