Окупанти хочуть закрити Севастополь

Проект постанови про звернення до президента, уряду та спікерів обох палат парламенту РФ повинен бути підготовлений до наступного тижня, повідомляє КоммерсантЪ.

"Обмежити в'їзд в місто через складну міжнародну обстановку, наявність сил, які хочуть дестабілізувати ситуацію", запропонували 22 липня представники КПРФ Василь Пархоменко і "Патріотів Росії" Іван Єрмаков.

Читайте такожСевастополь через мільйонні борги восени може залишитися без світлаІніціатива "депутатів" відповідає настроям "чималої частини" жителів Севастополя, які "мають "комплекс анклаву" і тяжіють до самоізоляції", заявив доцент кафедри політології Таврійського національного університету Андрій Нікіфоров.

Однак навіть представники виконавчої окупаційної влади вважають таку пропозицію "економічно необґрунтованою", вказуючи на те, що обмеження в'їзду призведе до падіння доходів міста.