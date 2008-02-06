Вітренко побачила у СОТ смерть для України «з деградуючим населенням»

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко назвала вступ України до СОТ актом національної зради.

На прес-конференції Н.Вітренко відзначила, що завданнями СОТ є не торгівля, а втягування в свою павутину іншої країни і відкриття її ринку. Вона відзначає, що виграють від цього тільки ті країни, які мають високорозвинуту економіку, але це ніяк не відноситься до сучасного економічного стану України. "Україна - це країна з напівзруйнованою, технічно відсталою економікою, з деградуючим населенням", - заявила Н.Вітренко. Вона вважає, що в цих умовах входження України в цю організацію "смерті подібне", повідомляє пресс-служба ПСПУ.

Також лідер ПСПУ переконана, що членство України до ВТО є вимогою НАТО, якому "дуже вигідно, коли країна втрачає економічну незалежність" і, відповідно, політичну незалежність. За її словами, з погляду національних інтересів України цього не можна допускати. Прогресивний соціаліст упевнена, що відповідальність за це несе українська влада і, зокрема, Президент України, уряд Віктора Януковича і парламент в цілому. Вона відзначила, що наслідком вступу України до СОТ буде встановлення світових цін на енергоносії, а це означає, що в Україні ціни на газ складатимуть вже більше $230 за 1000 кубометрів. Відповідно, за словами Н.Вітренко, економіка України не витримає таких цін, і це зробить неконкурентоздатною всю національну продукцію.

Україну, на думку лідера ПСПУ, чекає різке зниження імпортних тарифів, і на внутрішній ринок України увійдуть іноземні товари, які витіснятимуть національні.