Голова Херсонської обласної держадміністрації подав у відставку

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Також Юрій Одарченко розмістив у соцмережі скан своєї заяви на ім'я президента Петра Порошенка.

Зокрема, в документі вказується, що його відставка пов'язана з відставкою глави уряду Арсенія Яценюка.

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"24 липня 2014 року Кабінет міністрів під керівництвом Яценюка Арсенія Петровича подав заяву про відставку у зв'язку з розпадом коаліції у Верховній Раді. Моє призначення на посаду відбулося за поданням даного складу Кабінету міністрів. На підставі положень ч. 5 ст. 118 Конституції України у своїй діяльності я керувався принципами, на яких було побудовано роботу Кабінету міністрів", - написав Юрій Одарченко.

Також він вказує на той факт, що не може у нинішніх умовах реалізовувати партійні вказівки по розвитку держави.

"За цих обставин я позбавлений можливості виконувати свої повноваження в інтересах територіальних громад області, не маю можливості реалізувати бачення ВО "Батьківщина" щодо подальшого розвитку демократичної, правової і соціальної держави. Моє перебування на посаді голови обласної державної адміністрації в умовах відставки уряду, політику якого я підтримував і реалізовував, буде суперечити етичним принципам функціонування парламентсько-президентської республіки", - написав Юрій Одарченко.