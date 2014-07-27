Кривавий теракт від "ЛНР" та "ДНР": бойовики обстрілюють Горлівку з мінометів і "Граду"

Обстріл житлових кварталів Горлівки з мінометів та РСЗО «Град» ведуть терористи з метою дискредитації українського війська та залякування мирного населення.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Кривава терористична акція бандформувань "ЛНР" та "ДНР". Терористи прагнуть досягти додаткового набору до лав бандформувань мешканців Горлівки", - повідомляють у прес-центрі.

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Також військові підкреслили, що сили АТО не ведуть обстріл міст та населених пунктів з артилерії та авіації, аби уникнути жертв серед мирного населення.

"Місто Горлівка повністю блоковане підрозділами сил АТО. На околицях міста триває активна фаза операції", - йдеться у повідомленні.