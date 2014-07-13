Терористи ведуть обстріл житлових кварталів Луганська з "Граду"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, постріли з "Граду" прозвучали в кварталі Південний Артемівського району. З ранку лунають вибухи і постріли з важкої артилерії. Кілька раз спрацьовувала попереджувальна сирена, пролітали військові літаки.

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Громадський транспорт продовжує роботу, працюють близько 40% магазинів і ринків, але людей на вулицях практично немає.

Як повідомляв УНІАН, за добу в результаті бойових дій в Луганськузагинули 6 мирних жителів, ще 7 госпіталізовані.