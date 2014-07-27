На Донеччині затримали заступника прокурора, який "зливав" бойовикам секретну інформацію

Як повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко спецгрупою МВС під керівництвом полковника В'ячеслава Аброськіна в Дружківці вчора був затриманий заступник прокурора Радянського району міста Макіївки, який добровільно й активно співпрацював з групою терориста "Монгола".

Про це повідомляється на сайті МВС України.

Користуючись своїми зв'язками у прокуратурі Донецької області він "зливав" терористам інформацію про роботу спецгрупи МВС, якій Міністром Арсеном Аваковим було доручено розкрити терористичне підпілля, залишене після звільнення Слов'янська, Краматорська та Красного Лиману.

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Завдання поставлене тепер вже екс-прокурору терористами, була - повідомити точно час і місце перебування спецгрупи МВС для наведення на неї груп бойовиків із метою повного знищення міліціонерів.

Однак завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам екс-прокурор був затриманий і сьогодні суд вже виніс йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою два місяці.

Затриманий активно співпрацює зі слідством, видаючи своїх прибічників і їх плани. Так, відразу ж після затримання він повідомив, про те, що за його наводкою терористи збираються затримати в Донецьку одного з заступників прокурора області з метою поповнити свої запаси високопоставлених заручників.