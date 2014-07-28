Триває операція сил АТО по звільненню Лутугиного, Шахтарська і Тореза

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Триває операція сил АТО по звільненню н.п.Лутугино, Шахтарськ, Торез і знищення угруповання терористів в районі кургана Савур-Могила. Розширюється зона, контрольована силами АТО, в районі н.п.Горловка", - написав експерт.Читайте такожСили АТО заблокували Горлівку - Селезньов

Крім цього, підрозділами сил АТО проведені рейди в напрямку населених пунктів Шахтарськ, Тернове, Рідкодуб, Савур-Могила.

Одночасно авіацією сил АТО знищено значну кількість живої сили, озброєння і техніки бойовиків, інформує Тимчук.

Він також повідомив, що терористи проводять контратаки у районі Луганська, намагаючись відтіснити сили АТО. Позиції сил АТО на території аеропорту в Луганську постійно обстрілюються з РСЗВ БМ-21 «Град», танків та мінометів.Читайте такожУ Горлівці загинули 13 осіб, серед них - 2 маленьких дітей - Донецька ОДА

"Обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п.Старобешево, Амвросіївка, Савур-Могила, блок-посту на трасі Оленівка-Донецьк. Обстріл зроблені з мінометів і РСЗВ БМ-21 «Град». З території Росії як мінімум двічі здійснено обстріл позицій сил АТО в прикордонних районах. Обстріл зроблені з артилерії", - інформує Тимчук.