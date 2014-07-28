The Telegraph: Російським мільярдерам, які проживають у Лондоні, загрожують санкції, попередив Кемерон

Джорджія Грехем у своїй статті під назвою «Російським мільярдерам, які проживають у Лондоні, загрожують санкції, попередив Кемерон», опублікованій в британській газеті The Telegraph, повідомляє про те, що Девід Кемерон попередив російських мільярдерів, які проживають чи мають власні активи в Лондоні, про те, що їх можуть торкнутися санкції, якщо вони тісно пов'язані з Володимиром Путіним.

Прем'єр-міністр Великобританії сказав, що він «ясно дав зрозуміти, що якщо багаті росіяни, що живуть у Британії, виявляться «дружками Путіна», вони ризикують потрапити до списку тих, кого вже торкнулися санкції.

Кемерон не згадав імен тих заможних росіян, які живуть у столиці, яких можуть торкнутися санкції, але серед російських мільярдерів, які вважають Лондон своїм будинком, є і Роман Абрамович, власник ФК «Челсі». Алішер Усманов, основний акціонер ФК «Арсенал», який також володіє власністю в столиці.

Ці коментарі прем'єра прозвучали після того, як у Брюсселі посли країн-членів ЄС обговорили пропозицію про те, щоб лондонський Сіті поніс тягар нових «обмежувальних заходів», спрямованих на те, щоб закрити доступ для російської банківської економіки до фінансування і ключових технологій.

Під час зустрічі, яка проходила в умовах найсуворішої секретності, делегати ЄС домовилися про нові критерії «дружків Путіна», які визначать, проти кого з російських олігархів, наближених до президента РФ, які отримують вигоду від політиків і генералів, відповідальних за партизанську війну в Україні, будуть спрямовані санкції.

Ще 15 імен і 16 назв компаній були додані до чорного списку ЄС, який передбачає заморожування активів і заборону на поїздки.

Девід Кемерон попередив про те, що проти людей, які проживають в Лондоні, не повинні бути спрямовані санкції лише за їх російський акцент, але якщо їх зв'язок із Путіним підтвердиться, вони потраплять до «групи ризику».

На радіо BBC британський прем'єр сказав: «Я думаю, що ми повинні запроваджувати більш жорсткі санкції проти «дружків» Путіна незалежно від того, де вони живуть. Я беру участь у засіданнях Європейської ради, та хоча насправді є росіяни, які проживають в Лондоні, не Великобританія стримує ці санкції, а інші країни.

«Я вважаю, що ми повинні ясно дати зрозуміти, якщо ці люди є «дружками» Путіна, то вони насправді знаходяться в зоні ризику.

«Але я не думаю, що справедливо націлювати санкції проти когось лише за те, що він росіянин, як пропонували недавно - я не думаю, що це було б справедливо, санкції потрібно націлювати на тих, хто підтримує його стратегію дестабілізації України, бо саме це викликає серйозну стурбованість.

«Лондон, Англія, нам вигідно бути частиною світу, де є правила і важливі способи ведення справ, і ми знаємо, що не можна дозволяти великим країнам залякувати маленькі і дестабілізувати їхню територіальну цілісність».

Учора ввечері російська влада погрожувала захопити рахунки британських компаній, у тому числі BP і Shell, у відповідь на заклики Девіда Кемерона про посилення санкцій.

У той час як словесна війна розгорається все більше, дипломатичне джерело заявило, що Москва «завдасть удару у відповідь», якщо будуть введені будь-які галузеві санкції ЄС, при цьому британські компанії, що працюють у нафтовій сфері в Росії, опиняться «на передовій» у цій війні.

Лояльні Путіну сенатори запропонували заморозити активи європейських і американських компаній в Росії у відповідь на санкції Заходу, введені проти тих представників Кремля, які відповідальні за анексію Криму.