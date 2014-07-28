У Горлівці бойовики з установок «Град» хаотично обстрілюють житлові квартали, видаючи ці обстріли за дії сил антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Горлівці залишки бандформувань з установок «Град» та мінометів хаотично обстрілюють житлові квартали, внаслідок чого гинуть мирні жителі», - зазначив він.

«Ці обстріли терористи видають за дії українських військових. Проте провокації бойовиків вже розкрито місцевими активістами, які оперативно повідомляють представників АТО про всі вчинені злочини та інформують їх про наміри бандитів», - наголосив Лисенко.