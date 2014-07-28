Порошенко призначив Олега Медведєва позаштатним радником
15:34, 28 липня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив політтехнолога Олега Медведєва своїм позаштатним радником.
Олег Медведєв став радником Порошенка / Фото УНІАН
Указ про призначення оприлюднений на сайті глави держави.
За даними ДТ, Олег Олександрович Медведєв народився 1969 року в Лисичанську Луганської області. Закінчив Московський Державний інститут міжнародних відносин.
У 1990-ті працював у журналістиці.
Читайте такожПорошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президентаВ 2001-2003 - піар-директор, партія "Яблуко". 2003-2005 - піар-консультант, радник-консультант Віктора Ющенка.
З 2005 року - радник і піарник тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко (2005), був одним з керівників піар-кампаній БЮТ. У 2008-2011 роках був депутатом Київради від цього блоку.
Під час президентських виборів 2014 року Медведєв працював у штабі Порошенка.
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