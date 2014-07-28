Порошенко призначив Олега Медведєва позаштатним радником

Указ про призначення оприлюднений на сайті глави держави.

За даними ДТ, Олег Олександрович Медведєв народився 1969 року в Лисичанську Луганської області. Закінчив Московський Державний інститут міжнародних відносин.

У 1990-ті працював у журналістиці.

Читайте такожПорошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президентаВ 2001-2003 - піар-директор, партія "Яблуко". 2003-2005 - піар-консультант, радник-консультант Віктора Ющенка.

З 2005 року - радник і піарник тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко (2005), був одним з керівників піар-кампаній БЮТ. У 2008-2011 роках був депутатом Київради від цього блоку.

Під час президентських виборів 2014 року Медведєв працював у штабі Порошенка.