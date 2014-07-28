Порошенко призначив Олега Медведєва позаштатним радником

15:34, 28 липня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив політтехнолога Олега Медведєва своїм позаштатним радником.

Олег Медведєв став радником Порошенка

Указ про призначення оприлюднений на сайті глави держави.

За даними ДТ, Олег Олександрович Медведєв народився 1969 року в Лисичанську Луганської області. Закінчив Московський Державний інститут міжнародних відносин.

У 1990-ті працював у журналістиці.

Читайте такожПорошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президентаВ 2001-2003 - піар-директор, партія "Яблуко". 2003-2005 - піар-консультант, радник-консультант Віктора Ющенка.

З 2005 року - радник і піарник тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко (2005), був одним з керівників піар-кампаній БЮТ. У 2008-2011 роках був депутатом Київради від цього блоку.

Під час президентських виборів 2014 року Медведєв працював у штабі Порошенка.

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