На адмінбудівлі Лутугиного встановлено український прапор - ГІ "Права справа"
17:24, 28 липня 2014Політика
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У місті Лутугине Луганської області на адміністративній будівлі сьогодні встановлено український прапор.
Лутугине після боїв / @soborna_com
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями події.
Читайте такожЗа минулу добу в Луганській області загинули 23 бійці батальйону "Айдар"За його словами, сьогодні місто Лутугине, яке є адміністративним центром Лутугинського району і розташоване за 22 км від міста Луганська, було взяте під контроль українською армією.
Лутугине після боїв / @soborna_com
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