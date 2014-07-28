На адмінбудівлі Лутугиного встановлено український прапор - ГІ "Права справа"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями події.

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