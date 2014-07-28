Турчинов призначив дату розгляду заяви Яценюка про відставку

Як повідомили в прес-службі Ради, на засіданні депутати повинні розглянути заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку, передає ZN.UA.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня Арсеній Яценюкна засіданні парламенту заявив про свою відставку з поста прем'єр-міністра. На наступний день заява про відставку надійшла в Раду. 28 липня Арсеній Яценюк повернувся до обов'язків прем'єр-міністра і закликав Раду прийняти провалені раніше закони: зміни в державний бюджет, Податковий кодекс, реформування ГТС.

Ці законопроекти також значаться на порядку денному позачергового засідання парламенту. Крім того, у четвер депутати планують заслухати міністра оборони Валерія Гелетея.