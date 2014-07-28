Кабмін повторно вніс до ВР законопроекти, через які Яценюк подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.

"Уряд повторно вносить до парламенту всі закони, які необхідні країні", - сказав він.

Яценюк закликав депутатів в четвер, 31 липня, на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосувати за ці закони.

"Я звертаюся до всіх народних депутатів, незалежно від політичного кольору і бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четвер до Верховної Ради України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі", - сказав прем’єр.

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Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 липня Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а), та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).