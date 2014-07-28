У Торезі в середовищі бойовиків відбувся розкол, вони групами залишають місто - РНБО

17:46, 28 липня 2014
Політика
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У Торезі Донецької області в середовищі бойовиків відбувся розкол, вони групами залишають місто.

Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У місті Торез Донецької області російські найманці, погрожуючи зброєю відібрали у місцевого населення 7 автомобілів. За попередньою інформацією в середовищі бойовиків спостерігається розкол і деякі групи терміново залишають місто», - заявив він.

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