У Торезі в середовищі бойовиків відбувся розкол, вони групами залишають місто - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У місті Торез Донецької області російські найманці, погрожуючи зброєю відібрали у місцевого населення 7 автомобілів. За попередньою інформацією в середовищі бойовиків спостерігається розкол і деякі групи терміново залишають місто», - заявив він.