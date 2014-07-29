На сайт президента України була здійснена потужна DDoS-атака

Як повідомляє прес-служба Державного центру захисту інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзв'язку, її спеціалісти відбили потужну DDoS-атаку на сайт президента України.

«Поширення заяв про співпрацю їх з кіберзлочинцями – провокація, спрямована на підрив довіри до структур, що забезпечують захист державних інформаційних ресурсів», - йдеться в повідомленні.

Зранку сайт президента працював нестабільно, а потім взагалі не відкривався.

Як повідомляє РІА «Новости», хакери з групи "Кіберберкут" повідомили на своєму порталі, що саме вони заблокували сайт Порошенка.

Читайте такожКілька сайтів НАТО зазнали DDoS атаки"Сьогодні ми, «Кіберберкут» і наша «Кіберармія», заблокували роботу сайту президента України Порошенка, який здійснює геноцид власного народу. Дякуємо за співпрацю спеціалістам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, з якими плануємо тісно взаємодіяти у найближчому майбутньому", - йдеться у заяві на сайті "Кіберберкута".

Читайте такожУ Луганську здійснена DDoS-атака на сайт для он-лайн голосування"Ми не зупинимося доти, доки не буде почуто голос народу України, що вимагає припинити артилерійські обстріли міст і провести кримінальне розслідування діяльності силових структур України на Донбасі", - наголошується у заяві.