Не можна допустити прихованої приватизації ГТС - Тягнибок

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, коментуючи другу спробу уряду затвердити відповідні законопроекти із реформування ГТС у парламенті.

«Позиція «Свободи» є категоричною. По-перше, ми не хочемо, щоби ця ініціатива уряду виявилась прихованою приватизацією - ми категорично стоїмо на тому, що стратегічні підприємства мають належати державі. По-друге, ми не бачимо фінансового обґрунтування такого кроку. По-третє, ми повинні чітко знати, хто може бути отим управляючим ГТС. Адже 144 європейські газорозподільні і газотранспортні компанії мають серед своїх акціонерів «Газпром». І якщо такі кроки будуть спрямовані на те, щоб кремлівський «Газпром» вліз в українську ГТС (чи як управляючий, чи, згодом, як власник) – тоді ми чинимо злочин. Адже ведучи війну з Російською Федерацією, ми залучаємо російський бізнес в нашу економіку. Ніякі виправдання не можуть слугувати мотивацією чи стимулом для такого кроку», - зазначив Тягнибок.

Як відомо, минулого тижня фракція ВО «Свобода» у парламенті проголосувала проти урядового законопроекту, який регулював реформування української ГТС та уможливлював її акціонування компаніями з Європи та США. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк назвав це голосування направленим «проти українського інтересу».

Нагадаємо, 27 квітня 2013 року «Батьківщина», «Свобода» та УДАР спільно засудили законопроект уряду Миколи Азарова щодо реформування ГТС.

«Уряд хоче приватизувати, а точніше – вкрасти об’єкти державної власності – газотранспортну систему, видобувні підприємства по нафті і газу та газосховища», – заявляв Яценюк, котрий тоді займав посаду голови фракції «Батьківщини».