Балога звинуватив Тимошенко у свавіллі та порушенні Конституції

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає урядове рішення про відсторонення Валентини СЕМЕНЮК від виконання обов’язків голови Фонду державного майна серйозним правовим і політичним прецедентом, створеним Кабінетом міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами В.БАЛОГИ, прагнення уряду вирішити низку серйозних проблем, пов’язаних із діяльністю ФДМУ, цілком зрозуміле й обґрунтоване, однак воно не повинно викликати рішення, які йдуть урозріз із Основним Законом.

«Заявлені плани Кабміну щодо проведення цього року приватизації прямо пов’язані з оголошеними виплатами компенсацій за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку. Звісно, уряд включив приватизаційний форсаж, який сьогодні зачепив керівництво ФДМУ. Справа не в персоналіях: відсторонення В.СЕМЕНЮК прямо суперечить Конституції», наголосив він.

В.БАЛОГА нагадав конституційну норму, згідно з якою голову Фонду державного майна призначає та звільняє з посади Верховна Рада на підставі подання прем’єр-міністра. В умовах тривалого блокування роботи парламенту це рішення не могло бути прийнято незалежно від того, є відповідне клопотання чи немає, зауважив він.

«Сьогоднішні зміни в керівництві ФДМУ, треба сказати чесно і відверто, є свавільними. Звертаюся до уряду з пропозицією скасувати рішення про усунення В.СЕМЕНЮК. В іншому випадку Президент своїм указом обов’язково зупинить урядову постанову як неконституційну», зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату наголосив, що таку позицію не слід розцінювати ані як протекціонізм стосовно В.СЕМЕНЮК, ані як акт, спрямований всупереч намірам Кабінету міністрів у сфері приватизації. «Президент України кілька разів на різних рівнях нищівно критикував Фонд за його провали та сумнівні рішення. Напевно, керівництво ФДМУ має бути звільнене за незадовільну роботу, однак це слід зробити у суворій відповідності з Конституцією. Глава держави не може закрити очі на порушення конституційних норм. Навіть маленькі діти в нашій країні віднедавна знають, що закон один для всіх. Варто постійно пам’ятати про це також і урядовцям», - сказав В.БАЛОГА.

Крім того, він вказав на високу ймовірність використання опозиційними силами «фактора Семенюк» для подальшого блокування роботи Верховної Ради. На думку керівника Секретаріату, це привід набагато суттєвіший, ніж малозмістовні аргументи меншості щодо НАТО. «Свідомо чи ні, але сформований коаліцією уряд підіграв опозиції та значно обмежив можливості пошуку внутрішньопарламентського компромісу. Тим швидше потрібно виправити помилку, яка здатна ще глибше занурити Верховну Раду в трясовину протистояння», - заявив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.