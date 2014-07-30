На Луганщині терористи захопили в полон 12 українських військових, 2 з них загинули

Про це УНІАН повідомило джерело в штабі АТО.

«12 військовослужбовців потрапили у полон в районі Луганського аеропорту, наразі мав відбутися брифінг в Краснодоні, бойовики мали проводити цей брифінг з цими полоненими. З 12 військовослужбовців, двоє загинули у полоні, решта перебуває у тяжкому стані», - повідомив співрозмовник агентства.

Крім цього група Євромайдан SOS, з якою зв’язалась дружина одного із захоплених в полон військових поінформувала УНІАН, що «11 військових із чернігівських танкової та зенітної бригад потрапили в полон до бойовиків ЛНР при спробі прориву в районі Луганського аеропорту».

Читайте такожТерористи взяли в полон активіста, який віз гуманітарну допомогу в зону АТО«Взяття в полон сталося близько 15.30 26 липня. За попередніми даними, вони перебувають у Краснодоні. Вночі із 26 на 27 Олена отримала дзвінок від чоловіка, він повідомив їй про те, що перебуває в полоні. За неуточненими даними, серед них є вже двоє вбитих і бойовики вже начебто повідомили про готовність передати їх тіла родичам», - зауважив Євромайдан SOS.