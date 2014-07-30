Сили АТО наступають одночасно з кількох напрямків - РНБО

Про це під час брифінгу в середу заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у середу у першій половині дня авіація завдала точкових ударів по скупченню терористів на околицях міста Макіївки. Були знищені військова техніка та укріплення бойовиків, передає Українська правда.

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Є інформація щодо знищення установки "Град", яка була встановлена біля терикону шахти імені Кірова, зазначив Лисенко.

Також є інформація про те, що знищено укріплений блокпост терористів неподалік Макіївки. Інформація щодо втрат супротивника у техніці і живій силі наразі уточнюється.

"У цей час точаться бої під Авдієвкою на Донеччині", - сказав він.

Лисенко зазначив, що близько 12:45 відбувся обстріл із установки "Град" по прикордонному пункту пропуску "Маринівка" із території Російської Федерації. Постраждалих немає. На Донецькiй залiзницi в районі станції Донецьк, в результаті мінометного обстрілу терористами, пошкоджено залізничну колію. Перегін для руху поїздів тимчасово закрито.

"У Єнакієвому російські найманці замінували більшість сільськогосподарських угідь з метою зриву збору врожаю", - заявив він.

Крім того, за словами Лисенка, із Новошахтинська Ростовської області РФ відслідковується рух групи бойовиків, які направляються в сторону кордону України.

Бойовики, які прибули до Донецька з Російської федерації влаштовують у школах та інших навчальних закладах міста свої казарми, опорні пункти та вогневі точки.

В населених пунктах Донецької області, які тимчасово знаходяться під контролем терористів, мешканці не можуть розпочати підготовку до опалювального сезону.

Всіх чоловіків, які потрапляють в поле зору бойовики примусово направляють на зведення фортифікаційних укріплень.