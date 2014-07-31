ЗМІ: Нідерланди відправили на допомогу українським силовикам свого офіцера зв'язку

Як пише газета Dutch News з посиланням на місцеві ЗМІ, Міноборони Нідерландів підтвердило цю інформацію в середу.

Відповідаючи на запитання журналіста одного з місцевих ЗМІ, представник військового відомства заявив, що використання офіцерів зв'язку "є звичайною практикою" при проведенні великих операцій, пише РИА Новости.

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За його словами, мета перебування нідерландської офіцера в розташуванні українських військових - надання владі Нідерландів "коректної та актуальної інформації про конфлікт між силовиками і сепаратистами. Він також зазначив, що Нідерланди через ОБСЄ ведуть переговори з ополченцями з приводу розміщення свого офіцера в їх рядах для цих цілей.