У мережі опублікували відео, як терористи обстрілюють Шахтарськ

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали міста Шахтарська Донецької області.

Кілька людей з криками «за Новоросію» ведуть вогонь з території міського стадіону.

Про це повідомляється на сторінці проекту "Сиргис информ".

"На ролику зображено процес стрільби з міномета зі стадіону «Олімп» в центрі міста. Його безпомилково впізнає кожен житель Шахтарська, а також може роздивитись на фотографіях будь-який читач. Стадіон знаходиться всього в декількох кроках від міської адміністрації. Крім того, вогонь ведеться в напрямку багатоповерхових кварталів", - зазначає журналіст, коментуючи відео.

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За його словами, терористи ведуть вогонь по мирним громадянам, зображуючи перед камерою, що стріляють в «українських фашистів»: "Ймовірно в тих групах, куди вони викладають такі «героїчні» відео, ніхто не здатний ідентифікувати де ведеться вогонь і в якому напрямку".





У свою чергу, в InfoResist проаналізували відео, визначивши місце розташування терористів під час обстрілу, й напрямок пострілів.