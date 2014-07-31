Німецький уряд: ніякого "таємного плану" між Путіним і Меркель немає - BBC

Речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Крістіан Віртц назвала безпідставними заяви в сьогоднішній газеті Independent про "таємний план", який обговорювали пані Меркель та російський президент Путін задля врегулювання ситуації в Україні, передає BBC Україна.

Британське видання, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що у лідерів Німеччини та Росії є "таємний план", який передбачає визнання анексії Криму Росією в обмін на нову газову угоду та "стабілізацію" кордонів України.

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План передбачає декілька кроків, твердило видання: в обмін на міжнародне визнання Криму як території Росії Москва повинна припинити фінансову та військову підтримку сепаратистів на сході України, укласти новий газовий договір за прийнятними цінами, заплатити 1 млрд доларів в якості компенсації втрати Україною орендної плати за базування Чорноморського флоту в Криму та не заважати торговельним відносинам України з ЄС в рамках Угоди про асоціацію та вільну торгівлю.

Україна, зі свого боку, повинна відмовитись він ідеї членства у НАТО та надати Донецькій та Луганській областям ширші повноваження, пише Independent.

Однак, як пише видання, переговори припинилися після того, як малайзійський авіалайнер був збитий над Донбасом.