Членів Кабміну і депутатів посадять на "голий оклад"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час прес-конференції.

Читайте такожПорошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закони"Ми сьогодні прийняли рішення, яке стосується заробітних плат народних депутатів України, членів уряду і високопоставлених чиновників - мінус 10 тис. грн. По кожному високопосадовцю і депутату. Ми залишили голий оклад, який становитиме замість 17 тис. грн. 6,5 тис. грн. ", - сказав він.

Прем’єр підкреслив, що вважає це правильним рішенням.