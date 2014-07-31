Членів Кабміну і депутатів посадять на "голий оклад"
15:16, 31 липня 2014Політика
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Члени Кабінету міністрів, народні депутати та інші високопосадовці будуть отримувати "голий оклад" у розмірі 6,5 тисячі гривень.
Яценюк обіцяє оголити оклади посадовців / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час прес-конференції.
Читайте такожПорошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закони"Ми сьогодні прийняли рішення, яке стосується заробітних плат народних депутатів України, членів уряду і високопоставлених чиновників - мінус 10 тис. грн. По кожному високопосадовцю і депутату. Ми залишили голий оклад, який становитиме замість 17 тис. грн. 6,5 тис. грн. ", - сказав він.
Прем’єр підкреслив, що вважає це правильним рішенням.
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