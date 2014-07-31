При артобстрілах Горлівки загинули 30 мирних жителів
15:46, 31 липня 2014Політика
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На сьогоднішній день, за уточненими даними, у Горлівці в результаті артобстрілів загинуло 30 мирних жителів, ще 44 отримали поранення.
В Горлівці загинули 30 осіб / фото wikimedia.org
Про це повідомляється на сайті Горлівської міської ради. "В лікарняних закладах в даний час перебуває 44 жителі міста, які постраждали від осколкових поранень",- інформують у міськраді.
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Як повідомляв УНІАН, 27 липня терористи завдали по Горлівці ракетно-мінометного удару з околиць, у результаті чого, за попередніми даними, загинули від 20 до 30 осіб.
Крім того у повідомленні уточнюється, що наразі пошкоджені будівлі шкіл, дитячих садків та інших установ обстежуються відповідними службами. Визначається ступінь їх руйнування та заходи з їх відновлення.
Наразі ситуація у місті залишається напруженою.
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