При артобстрілах Горлівки загинули 30 мирних жителів

Про це повідомляється на сайті Горлівської міської ради. "В лікарняних закладах в даний час перебуває 44 жителі міста, які постраждали від осколкових поранень",- інформують у міськраді.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня терористи завдали по Горлівці ракетно-мінометного удару з околиць, у результаті чого, за попередніми даними, загинули від 20 до 30 осіб.

Крім того у повідомленні уточнюється, що наразі пошкоджені будівлі шкіл, дитячих садків та інших установ обстежуються відповідними службами. Визначається ступінь їх руйнування та заходи з їх відновлення.

Наразі ситуація у місті залишається напруженою.