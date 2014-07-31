300 підготовлених бійців батальйону "Золоті ворота" без пояснень не пускають в зону АТО - ЗМІ

Біля воріт навчального центру Нацгвардії в селі Старе люди в камуфляжі ледь стримують емоції. Балаклави прикривають обличчя, проте образу прикрити нічим, йдеться в сюжеті ТСН.

У саботажі та зрадництві вони звинувачують керівництво. Три сотні добровольців півтора місяця проходили військову підготовку, щоби поїхати на Схід, а їм указують на двері.

Спочатку вони називалися "Донбас-2", потім "Крим", нині батальйон добровольців "Золоті ворота". Утім, як би їх не називали, у цих чоловіків єдине бажання - вигнати терористів зі Сходу.

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Не можуть відправитися в зону АТО й ті, хто вже там воював. Вони називають себе "уманським взводом". У складі другого батальйону Нацгвардії тримали оборону Карачуна. Їхня відпустка мала закінчитися сьогодні. На війну їх збирали всім миром, селяни та підприємці уманського району вкомплектували своїх бійців на 400 тисяч, проте в зону АТО їм їхати не дозволяють - відпустку продовжили ще на тиждень.

Тим часом, командування пояснює, що це не зрада, а зміцнення позицій, бо їхню військову частину реорганізовують. Особовий склад збільшать до трьох тисяч, закуповують надсучасну техніку і запрошують інструкторів. Навчання почнуться із сьомого серпня, а доти бійці сидітимуть удома.