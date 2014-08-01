Країни ЄС запровадять штрафи за невиконання санкцій проти Росії

Країни-члени ЄС мають розробити штрафи за невиконання економічних санкцій проти Росії. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

«Держави-члени мають розробити правила відповідних штрафів за порушення забезпечення цих норм. Вони повинні вжити всіх необхідних заходів для гарантування, що ці норми імплементовані», – йдеться у повідомленні.

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П’ять із провідних банків Росії – «Сбербанк», «ВТБ Банк», «Газпромбанк», «Внєшекономбанк» і «Россєльхозбанк» – потрапили у четвер під нові обмежувальні заходи Європейського союзу у зв’язку з діями Росії на дестабілізацію становища на Сході України. Їх назви опубліковані в офіційному журналі ЄС.

Ці санкції, що набудуть чинності у п’ятницю, 1 серпня, забороняють громадянам і компаніям із країн Євросоюзу здійснювати операції з фінансовими інструментами з терміном погашення понад 90 днів цих банків, їхніх філій та банків, що діють від їхнього імені.

Крім того, в офіційній публікації викладені подробиці накладеного ембарго на імпорт і експорт зброї й споріднених матеріалів із і до Росії, а також експорту до Росії чи для російських Збройних сил товарів подвійного призначення і технологій для військового використання.

Також у виданні перелічені обладнання і технології, що пов’язані з енергетикою – на їхній експорт до Росії теж запроваджуються обмеження: вони потребуватимуть попереднього схвалення відповідних органів країн-членів ЄС. Експортні ліцензії не будуть надані, якщо вони стосуватимуться розвідки й видобування нафти у глибоководних регіонах, в Арктиці чи стосовно сланцевої нафти.

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У середу ЄС уже запровадив низку інших санкцій проти Росії через її дії щодо Криму і сходу України. Там ішлося про персональні санкції проти низки осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна, а також проти кількох ватажків сепаратистів, які діють у частині Донбасу. Також у список потрапили російська оборонна компанія, авіакомпанія, що здійснює польоти до Криму, і російський банк, який діє в окупованому Криму.

Окремі санкції ЄС, оголошені вчора, стосуються і незаконно анексованих Росією українських Криму і Севастополя. Євросоюз заборонив нові інфраструктурні інвестиції на цих територіях у галузях транспорту, телекомунікацій, енергетики і видобування природних ресурсів.

Також про нові санкції проти Росії оголосили США і низка інших країн.