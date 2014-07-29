Економічні санкції ЄС проти Росії набудуть чинності 1 серпня і можуть бути переглянуті

Про це власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомив європейський високопосадовий чиновник після того, як ЄС ухвалив відповідне рішення.

„Санкції будуть ухвалені та опубліковані (в Офіційному журналі) у четвер і вступлять у дію наступного дня”, - сказав він.

Чиновник також пояснив, що не до всіх предметів застосована сувора заборона - „деякі з них” підпадають під дозвільний режим.

Зокрема, говорячи про два додаткових торгових заходів – заборону продажу чи постачання товарів подвійного застосування та чутливих технологій, він зазначив, що ці товари можуть бути продані чи поставлені Росії, але для цього буде потрібний дозвіл.

„Щодо заборони продавати, передавати чи постачати товари та технології подвійного застосування для російського військового використання, то цими санкціями влада держав-членів може заперечити будь-якого роду дозвіл на відповідний запит. Кожного разу, коли мова буде йти про експорт, потрібний буде дозвіл”, - сказав він.

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Те ж саме стосується і заборони на постачання чутливих товарів та технології для „дуже конкретних нафтових проектів в Росії”.

„Ці товари також можуть бути використані в інших секторах, а тому, замість іти далі шляхуом заборони цих технологій, які вразять газові та нафтовий сектори, ми запровадимо дозвільний режим для цих предметів та технологій, вказуючи, коли у дозволі повинно бути відмовлено. Це значить, що ці предмети можуть постачатися до Росії, за виключенням випадків, коли вони призначені для конкретних проектів, пов’язаних з пошуками нафти на Арктиці, шельфової нафти та видобутку нафти з глибин. Це не повна заборона цих предметів”, - уточнив європейський чиновник.

Разом з тим, під повну заборону потрапив експорт та імпорт зброї та пов’язаного обладнання, і ця заборона буде застосована „на нові поставки”.

Чиновник також підтвердив, що ЄС ввів заборону на доступ на ринок капіталу, яка буде діяти „по всьому світу”. ”Пакет включає заборону для будь-якому оператору ЄС мати справу з акціями та облігаціями, які випущені великими російськими банками, 50% яких володіє держава. Таким чином, ми запобігаємо доступу цим банкам до ринку капіталів ЄС, а також буде заборона для європейських інвесторів на інвестиції. Це буде застосовуватися не тільки на ринок ЄС, але скрізь у світі - банки ЄС не можуть мати справу з акціями російських банків по всьому світу. Це стосується як первинного, так і вторинного ринків”, - деталізував співрозмовник агентства.

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Крім того, ЄС погодився розширити список осіб та фізичних осіб, „включаючи тих, хто підтримує російських “decision makers”. „Також є кримський пакет: під санкції підпали інвестиції та три банки”, - зазначив він.

Європейський чиновник також стверджує, що режим санкцій буде застосовано на рік, і може бути переглянутий „у світлі політичного розвитку подій”.