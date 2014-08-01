Австралія вважає очевидною підтримку Росією бойовиків на сході України

Про це сказала глава австралійського МЗС Джулія Бішоп в ефірі телеканалу ABC.

"Звідки ще сепаратисти могли би отримати таке обладнання? Ракети «земля-повітря» є найбільш сучасним озброєнням, яке може купити армія", - відзначила вона, відповідаючи на запитання про те, хто підтримує бойовиків в Україні.

"Я думаю, що це досить очевидно, хто підтримує сепаратистів та звідки вони отримують озброєння", - сказала міністр.

Бішоп також звернула увагу, що серед бойовиків на сході України є багато професійних військових.

"Є багато солдатів, котрі виглядають як професійні військові. Це не купка бунтівників, а дуже професійні бійці", - сказала глава МЗС Австралії.

При цьому вона зазначила, що Австралія не помітила змін у політиці Росії в контексті України після катастрофи пасажирського «Боїнга» два тижні тому назад.

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"Я пригадую, що десь 14 днів тому, коли я вперше говорила з російський послом, він спростовував будь-яку участь Росії та говорив, що це (катастрофа «Боїнга») сталося в українському небі і Росія не має нічого спільного з цим. Зараз мало що змінилося", - сказала вона.

Міністр також не стала прогнозувати, чи запроваджені на цьому тижні нові санкції Заходу проти Росії змусять її змінити свою політику.

За її словами, це буде залежати від того, яку лінію поведінки обере російська влада.

Як повідомляв УНІАН, за даними українських спецслужб, котрі підтверджують записи розмов терористів, пасажирський «Боїнг» з майже 300 людьми на борту був збитий за допомогою системи "Бук", яка була доставлена з Росії.